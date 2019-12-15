Спасение дома Асвадурова: сгоревший памятник архитектуры нужно законсервировать

Сгоревший памятник архитектуры — доходный дом табачного фабриканта Асвадурова на улице Троицкой, 25 — необходимо законсервировать для дальнейшего восстановления. Об этом шла речь на аппаратном совещании в Одесском городском совете 16 декабря.
Мэр Геннадий Труханов напомнил, что собственником здания является министерство образования и науки Украины, следовательно, его дальнейшая судьба находится в руках облгосадминистрации.
Заместитель городского головы Андрей Котляр сообщил, что в настоящее время движение транспорта по Троицкой перекрыто частично — от Пушкинской до Осипова, так как до сих пор не выяснено, в каком состоянии находится здание.
Вице–мэр Пётр Рябоконь сообщил, что необходимо провести полное обследование конструкций здания, их несущей способности и выяснить, сколько времени они смогут находиться в открытом состоянии для завершения следственных мероприятий.
Он уточнил, что в настоящее время здание стоит без крыши и перекрытий, поэтому необходимо возвести временную кровлю и сделать водоотвод, а также закрыть проёмы в стенах, чтобы внутрь не попадала вода.
Кроме того, по его словам, необходимо определить уровень перекрытия улицы, поскольку падение даже отдельных элементов может представлять серьёзную опасность.
Информации о том, собирается ли облгосадминистрация, в чьём ведомстве находится здание, проводить какие бы то ни было экспертизы, в мэрии нет.
Геннадий Труханов сообщил, что, когда необходимо было проникнуть во внутридворовой флигель, чтобы продолжить поисковую операцию, нужно было провести его экспертизу. Её сделали специалисты Одесской академии строительства и архитектуры, а мэрия создала проект, и всё это заняло всего лишь сутки.
Он поручил Петру Рябоконю разработать соответствующий алгоритм и отправить его как предложение в рабочую группу облгосадминистрации.
Напоследок Геннадий Труханов подчеркнул, что всё–таки самым главным является вывод о безопасности движения по улице Троицкой.