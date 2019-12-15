Спасение дома Асвадурова: сгоревший памятник архитектуры нужно законсервировать

Сгоревший памятник архитектуры — доходный дом табачного фабриканта Асвадурова на улице Троицкой, 25 — необходимо законсервировать для дальнейшего восстановления. Об этом шла речь на аппаратном совещании в Одесском городском совете 16 декабря.

Мэр Геннадий Труханов напомнил, что собственником здания является министерство образования и науки Украины, следовательно, его дальнейшая судьба находится в руках облгосадминистрации.

«У нас есть печальный опыт по спасению памятников архитектуры — дом Руссова. Можем помочь и подсказать, что делать с этим зданием, просто пока никто не задаёт вопросов. Но мы задаём вопросы: когда мы откроем движение по улице Троицкой, что нам делать сo зданием и как сделать это движение безопасным»,

— подчеркнул Труханов.

Заместитель городского головы Андрей Котляр сообщил, что в настоящее время движение транспорта по Троицкой перекрыто частично — от Пушкинской до Осипова, так как до сих пор не выяснено, в каком состоянии находится здание.

«На месте трагедии дежурят сотрудники муниципальной безопасности, национальной полиции и национальной гвардии. Ждём, когда состоится совещание в облгосадминистрации. Обещают, что сегодня»,

— отметил Котляр.Вице–мэр Пётр Рябоконь сообщил, что необходимо провести полное обследование конструкций здания, их несущей способности и выяснить, сколько времени они смогут находиться в открытом состоянии для завершения следственных мероприятий.

«После этого необходимо произвести консервацию. Здание — памятник архитектуры, и, безусловно, нужно сделать всё, чтобы его сохранить. Это одно из многоэтажных зданий начала ХХ века. У нас есть опыт с домом Руссова, когда мы провели консервацию и остановили разрушение»,

— подчеркнул заммэра.

Он уточнил, что в настоящее время здание стоит без крыши и перекрытий, поэтому необходимо возвести временную кровлю и сделать водоотвод, а также закрыть проёмы в стенах, чтобы внутрь не попадала вода.

«Тогда здание можно спасти. Но делать это необходимо в кратчайшие сроки. Дальше нужно создать рабочую группу проектировщиков, архитекторов, реставраторов, вложить немало средств и восстановить здание. Дальнейшее его функциональное использование — это другой вопрос. Главное сегодня — изучение его состояния и консервация»,

— сказал Рябоконь.

Кроме того, по его словам, необходимо определить уровень перекрытия улицы, поскольку падение даже отдельных элементов может представлять серьёзную опасность.

«Нужно понять, насколько нужно перекрывать улицу — на всю длину, проезжую часть, тротуар. Такую экспертизу нужно делать до двух-трёх недель»,

— отметил вице–мэр.

Информации о том, собирается ли облгосадминистрация, в чьём ведомстве находится здание, проводить какие бы то ни было экспертизы, в мэрии нет.

Геннадий Труханов сообщил, что, когда необходимо было проникнуть во внутридворовой флигель, чтобы продолжить поисковую операцию, нужно было провести его экспертизу. Её сделали специалисты Одесской академии строительства и архитектуры, а мэрия создала проект, и всё это заняло всего лишь сутки.



«Мы взяли на себя ответственность по разработке действий. Потом поставил подпись соответствующий человек из ООГА, но всю подготовительную разработку делали наши специалисты. Опыт есть у нас. Не хотят общаться с нами — будем письма писать»,

— отметил мэр.

Он поручил Петру Рябоконю разработать соответствующий алгоритм и отправить его как предложение в рабочую группу облгосадминистрации.

Напоследок Геннадий Труханов подчеркнул, что всё–таки самым главным является вывод о безопасности движения по улице Троицкой.