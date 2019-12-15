Между "Нафтогазом" и "Газпромом" договоренностей в вопросе транзита газа достигнуто не было

"Нафтогаз" и "Газпром" до сих пор не достигли договоренностей в вопросе транзита газа через Украину. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что никаких договоренностей относительно транзита российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с Газпромом на данный момент не достигнуто",

- говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская и российская сторона продолжают переговоры на экспертном уровне и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

Напомним, на встрече в "нормандском формате" в Париже стороны обсудили вопросы транзита газа и "договорились договариваться дальше".