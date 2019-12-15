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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Анна Седокова в день рождения показала пышную грудь

Категория: Новости

Анна Седокова в день рождения показала пышную грудь

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которую недавно заподозрили в беременности, празднует день рождения.
Певице сегодня — 37 лет. В этот праздничный день Анна опубликовала фото, на котором продемонстрировала внушительную грудь.

«Куда уж натуральнее»,
 — заявляла ранее Седокова, которую упрекали в пластике груди.
Демонстрацией своих прелестей Седокова не ограничилась, она написала о том, за что благодарна.
«И тут мог бы быть длинный текст о счастье и возрасте. Об осознании и пути, но я просто хочу сказать спасибо. За возможность быть услышанной, менять судьбы, украшать жизни, любить и быть любимой. Спасибо»,
 — скромно отметила певица.
Напомним, что недавно Седокова стала причиной развода молодого баскетболиста Яниса Тиммы и матери его ребенка. Певица и спортсмен счастливы вместе и, говорят, думают о свадьбе.

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Анна Седокова в день рождения показала пышную грудь

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Источник: ФАКТЫ



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