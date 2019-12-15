«Шахтер» сыграет в Лиге Европы с португальцами

Донецкий «Шахтер» в 1/16 финала Лиги Европы будет играть против португальской «Бенфики». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

6 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. В первом раунде плей-офф сыграют 32 команды. Украину на этом этапе представляет только донецкий «Шахтер». По результатам жеребьевки определены следующие пары соперников:

«Вулверхэмптон» (Англия) - «Эспаньол» (Испания);

«Спортинг» (Португалия) - «Истанбул ББ» (Турция);

«Хетафе» (Испания) - «Аякс» (Нидерланды);

«Байер» (Германия) - «Порту» (Португалия);

«Копенгаген» (Дания) - «Селтик» (Шотландия);

АПОЕЛ (Кипр) - «Базель» (Швейцария);

«Клуж» (Румыния) - «Севилья» (Испания);

«Олимпиакос» (Греция) - «Арсенал» (Англия);

«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия);

«Брюгге» (Бельгия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Лудогорец» (Болгария) - «Интер» (Италия);

«Айнтрахт» Ф (Германия) - «Зальцбург» (Австрия);

«Шахтер» (Украина) - «Бенфика» (Португалия);

«Вольфсбург» (Германия) - «Мальме» (Швеция);

«Рома» (Италия) - «Гент» (Бельгия);

«Рейнджерс» (Шотландия) - «Брага» (Португалия).

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Команды, которые были при жеребьевке сеяными, ответные матчи проведут на своем поле.

Напомним, согласно правилам жеребьевки, на этой стадии друг против друга не могли сыграть команды из одной страны, а также из одной группы ЛЕ.