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У Рабиновича родилась внучка

Категория: Новости

У Рабиновича родилась внучка

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в понедельник, 16 декабря, сообщил о рождении внучки. Пост с новостью он опубликовал на своей странице в Facebook. 

Рабинович поделился радостной новостью и добавил, что уже сейчас решают, как назвать девочку. Подписчики и друзья нардепа предлагают свои варианты имени в комментариях к посту. 

Отметим, у народного депутата есть трое детей - сын Олег (род. 1973), дочь Катерина (род. 1994) и еще один сын Яков (род. 2008). Напомним, у Рабиновича уже есть две внучки и два внука. 


Источник: ВЕСТИ



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