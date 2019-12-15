У Рабиновича родилась внучка

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в понедельник, 16 декабря, сообщил о рождении внучки. Пост с новостью он опубликовал на своей странице в Facebook.

Рабинович поделился радостной новостью и добавил, что уже сейчас решают, как назвать девочку. Подписчики и друзья нардепа предлагают свои варианты имени в комментариях к посту.

Отметим, у народного депутата есть трое детей - сын Олег (род. 1973), дочь Катерина (род. 1994) и еще один сын Яков (род. 2008). Напомним, у Рабиновича уже есть две внучки и два внука.