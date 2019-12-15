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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Дипломатический скандал в Эстонии: президент извинилась за министра-хама

Категория: Новости / Политика

Дипломатический скандал в Эстонии: президент извинилась за министра-хама

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попросила у своего финского коллеги Саули Ниинисте прощения за эстонского министра внутренних дел, который оскорбил премьер-министра Санну Марин и членов правительства Финляндии.

Как сообщили в канцелярии финского президента, свои извинения Кальюлайд принесла в ходе телефонного звонка 16 декабря, после чего Ниинистьо направил ее слова премьеру и финскому Кабинету министров.

Напомним, 15 декабря глава МВД Эстонии и глава Консервативной народной партии Март Хельме назвал Санну Марин "продавщицей, которая поднялась до должности премьер-министра", а членов ее правительства – "уличными активистами и невеждами".
Сам Хельме извиняться за случившееся отказался.

"Я ни перед кем не извинюсь ... Я могу сказать финнам, что ценю их вклад в Освободительной войне, ценю их государство, благосостояние и т.д. Но я не буду извиняться. Очень вероятно, что правительство развалится",
 – сказал одиозный министр на заседание коалиционного совета 16 декабря.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал с Хельме: этой весной Кальюлайд покинула парламентский зал в знак протеста против принесения присяги обвиняемым в домашнем насилии министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика Кальюлайд. В ответ на это глава МВД раскритиковал президента, назвав ее "женщиной, которая поддается эмоциям".


Источник: СЕГОДНЯ



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