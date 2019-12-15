B Киеве можно будет оформить загранпаспорт за один день

В украинском правительстве планируют ускорить изготовление заграничных паспортов, в частности, в Киеве будет доступно изготовление за один день.
Об этом рассказал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк. По его словам, в правительстве уже подготовили соответствующие изменения в закон.
По его словам, эта инициатива уберет пространство для коррупции, когда чиновники обещают изготовить паспорт быстрее официального срока. При этом останутся старые сроки изготовления - 7 дней и 20 дней. Появится возможность за один визит оформить ID-карту и загранпаспорт по сниженной стоимости.