B Киеве можно будет оформить загранпаспорт за один день

В украинском правительстве планируют ускорить изготовление заграничных паспортов, в частности, в Киеве будет доступно изготовление за один день.

Об этом рассказал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк. По его словам, в правительстве уже подготовили соответствующие изменения в закон.

"В Киеве будет изготовление паспорта за один день: сегодня оформили, завтра получили. Для областных центров это будет три рабочих дня, потому что быстрее логистика не успевает. Эта услуга будет немного дороже, но стоимость будет не заоблачная",

- отметил Соколюк.

По его словам, эта инициатива уберет пространство для коррупции, когда чиновники обещают изготовить паспорт быстрее официального срока. При этом останутся старые сроки изготовления - 7 дней и 20 дней. Появится возможность за один визит оформить ID-карту и загранпаспорт по сниженной стоимости.