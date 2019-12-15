В НОК Украины опровергают, что Бубка проголосовал против отстранения РФ от Олимпиады

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опроверг информацию о том, что президент комитета Сергей Бубка якобы проголосовал на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) против решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований.

“Никаких голосований на решения WADA в МОК не проводилось. НОК Украины обращает внимание представителей СМИ на необходимость проверять достоверность и компетентность материалов, которые распространяются”,

– подчеркнули в пресс-службе НОК.

13 декабря на сайте МОК сообщалось, что комитет поддерживает решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Сам Бубка не озвучивал своей позиции во время обсуждения и голосования в МОК.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало России три недели на объяснения по ситуации с изменением данных московской антидопинговой лаборатории. Из-за инцидента РФ могут не допустить на Олимпиаду в Токио.