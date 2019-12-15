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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В лесопосадке возле Аэропортовского нашли повешенного мужчину ФОТО

Категория: Новости / Происшествия

В лесопосадке возле Аэропортовского нашли повешенного мужчину ФОТО

Днем, 16 декабря, около 12 часов дня в лесополосе возле ТЦ "Аэропортовский" нашли повешенного мужчину. По предварительным данным, на теле погибшего нет никаких следов насилия.

В лесопосадке возле Аэропортовского нашли повешенного мужчину ФОТО

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации сообщила руководитель пресс-службы ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.

Мужчина был найден повешенным на дереве в районе ТЦ "Аэропортовский" в лесополосе. На вид погибшему 30-35 лет. По предварительной информации, на теле погибшего следователи не обнаружили никаких следов насилия.

Оперативная группа Малиновского райотдела полиции работает на месте. Пока личность погибшего не установлена,
 - сообщила Любовь Гордиевская.


Источник: УСИ



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