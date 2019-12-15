В лесопосадке возле Аэропортовского нашли повешенного мужчину ФОТО

Днем, 16 декабря, около 12 часов дня в лесополосе возле ТЦ "Аэропортовский" нашли повешенного мужчину. По предварительным данным, на теле погибшего нет никаких следов насилия.
Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации сообщила руководитель пресс-службы ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.
Мужчина был найден повешенным на дереве в районе ТЦ "Аэропортовский" в лесополосе. На вид погибшему 30-35 лет. По предварительной информации, на теле погибшего следователи не обнаружили никаких следов насилия.
Оперативная группа Малиновского райотдела полиции работает на месте. Пока личность погибшего не установлена,- сообщила Любовь Гордиевская.