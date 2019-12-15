В Одессе стартовал благотворительный аукцион в помощь семьям погибших

В Одесской региональной организации «Национального союза журналистов» начал работать благотворительный аукцион, направленный на помощь семьям погибших и пострадавших во время пожара в здании Асвадурова (Троицкая угол Пушкинская) 4 декабря нынешнего года.

Чтобы оказать посильную помощь пострадавшим при пожаре и их семьям, Одесский союз художников, галереи Одессы и других городов Украины предоставили на продажу живописные полотна.

Так, на аукционе выставлены полотна Олега Дрямина, Василисы Драконовой, Петра Рыбина, Юлии Ухтиной, Марии Белецкой и других.

Десять своих работ и восемь картин учеников предоставила художник и искусствовед Алла Шляховая. В аукционе также приняли участия известные в городе арт-галереи «Ракурс» и «Андерграунд».

Стартовые цены не велики, но организаторы аукциона надеются, что картины принесут гораздо больше средств, чем было заявлено вначале.

– То, что случилось в городе – наша общая беда, общее горе. Наша посильная помощь семьям пострадавших и погибших при пожаре на Троицкой, 25 во многом зависит от вас, неравнодушных людей, тех, кто захочет приобрести эти картины. Сегодня мы дали старт аукциону, но он будет продолжатся, превратившись в марафон благотворительности, – обратился к присутствующим председатель Одесской региональной организации «Национального союза журналистов» Юрий Работин.

– Мы рассчитываем, что найдутся неравнодушные люди, которые захотят приобрести полотна гораздо дороже, все эти средства буду направлены родственникам погибших и пострадавших. Это то малое, что мы можем сделать перед лицом случившейся трагедии, – подчеркнул эксперт-галерист Алик Ветров.

Картины ждут своих покупателей в помещении Одесского «Национального союза журналистов».