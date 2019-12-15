Международный гуманитарный университет и Департамент культуры и туризма Одесского горсовета подписали меморандум о сотрудничестве

Туризм сегодня является одним из стратегических направлений развития нашего города, а профессии, связанные с этой сферой, входят в число самых востребованных. Высококвалифицированных специалистов для индустрии туризма выпускает Международный гуманитарный университет. Очередным этапом повышения качества подготовки будущих профессионалов стало заключение меморандума о сотрудничестве Международного гуманитарного университета с Департаментом культуры и туризма Одесского городского совета.

Концепция трудоустройства каждого выпускника определена Президентом Международного гуманитарного университета академиком Сергеем Васильевичем Киваловым. Это кропотливая работа, которая ежедневно воплощается в жизнь. Одесса – это туристический город, который очень активно развивается, и чтобы обеспечить эффективную работу в этой сфере, нужны высококвалифицированные сотрудники. Мы реагируем на запросы рынка, и заключение меморандума о сотрудничестве стало новым шагом в развитии нашего вуза. Мы уверены, что выпускники Международного гуманитарного университета будут успешными и трудоустроенными людьми,

- отметил ректор университета Константин Громовенко.

Мы сотрудничаем со многими вузами Одессы, но это первый вуз, который отстраивает долгосрочную продуманную всеобъемлющую развитую программу и который предложил подписать этот меморандум. Нам реально необходима помощь молодых людей, знающих, любящих свое дело, а для ребят это прекрасная возможность понять, что это действительно является их специальностью, их мечтой, быть профессионально заинтересованными и потом трудоустроенными не только в институциях государственных, городских, но и большого количества активно развивающихся мест краткосрочного посещения, то есть гостиничных хозяйств, а так же в турагентствах, туроператораторских компаниях,

- отметила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Сотрудничество Департамента с Международным гуманитарным университетом длится уже много лет. Студенты вуза проходят практику на базе департамента и КП «Туристический информационный центр», принимают участие в различных проектах, тренингах, международных конференциях, оказывают сопровождение в промо-турах, которых проходят при поддержке Департамента, в высокий сезон помогают проводить анкетирование гостей города. Так же специалисты Департамента организовывают открытые лекции для студентов, которые обучаются по специальностям предпринимательство, торговля, биржевая деятельность, отельно-ресторанное дело, международные экономические отношения и международное право.

Следуя принципу подготовки специалистов самых актуальных и современных профессий, в прошлом году на базе Института права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета была открыта специальность «отельно-ресторанное дело». А сейчас планируется лицензирование новой специальности - «туризм», что позволит усилить сотрудничество с городскими туристическими структурами.

Благодаря усилиям и поддержке уважаемого президента Международного гуманитарного университета, академика Сергея Васильевича Кивалова Институт права, экономики и международных отношений стремительно развивается. В институте открываются новые специальности, которые нуждаются в плотном взаимодействии с потенциальными работодателями, которые смогут давать рекомендации к образовательным программам, просматривать наш образовательный компонент. Заключение меморандума - очень важное и знаковое события, думаю, оно будет только позитивным для развития университета и Института права, экономики и международных отношений,

- поделилась директор Института права, экономики и международных отношений Яна Тыцкая.

На подписании меморандума так же присутствовали представители туристических компаний, отелей, ресторанов и различных структур, связанных со сферой туризма. Уже не первый год в рамках сотрудничества с турагентством «Музенидис Трэвел» студенты Международного гуманитарного университета имеют возможность проходить летнюю практику в Греции.

Мы работаем с Грецией, Мальдивами, Болгарией и заинтересованы в большом потоке специалистов. Чтобы студенты были хорошо подготовлены, они должны хорошо знать продукт, но они не смогут узнать его, пока туда не поедут. Чтобы закрыть отсутствие практики, мы стартовали этот проект –прохождение практики на территории Греции. Студенты получают опыт туризма, опыт проживания в другой стране, опыт работы в туроператорской компании. Международный гуманитарный университет доверяет нам своих студентов, а мы несем за них полную ответственность,

- отметила директор Турагентства «Музенидис Трэвэл» Ольга Кобзарь.

Благодаря участию работодателей в учебном процессе, знания, которые получают студенты Международного гуманитарного университета, всегда подкреплены практикой. А это всегда дает выпускникам преимущество при трудоустройстве.