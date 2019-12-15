Замминистра здравоохранения подала в отставку

Заместитель министра здравоохранения Украины Младена Качурец написала заявление на увольнение. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам чиновницы, она намерена продолжать работать над воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы, но не в этом составе Минздрава.

"Приняла решение об отставке. Соответствующее заявление подано руководству",

- заявила замминистра.

Качурец объяснила, что причиной ее решения стал "непонятный и непрозрачный процесс принятия/непринятия решений" в министерстве.

"За три месяца я убедилась, что политические решения откладываются, в то же время публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри Минздрава или обсуждалась без участия специалистов, которые непосредственно над ними работают. Оставаться в дальнейшем на должности для меня по многим причинам - это компромисс с совестью, на который я не пойду",

"Все попытки инициировать налаживание такой работы, собраться вместе с командой заместителей и руководителями подразделений Минздрава, определить стратегическое видение, обсудить ключевые политические решения и курс - чтобы каждый в министерстве понимал цели и логику тех или иных шагов - игнорировались или блокировались. Я как заместитель министра не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета министров Украины. Для большинства работников в Минздраве принятый документ с определенными целями стал неожиданностью", - добавила она. Кроме того, по словам замминистра, до сих пор отсутствует утвержденное приказом распределение обязанностей между заместителями. Без распределения обязанностей никто из заместителей не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Качурец также отметила, что с первых дней после ее назначения стало понятно, что о командной работе и формировании общей политической позиции речь не идет.- добавила она. Кроме того, по словам замминистра, до сих пор отсутствует утвержденное приказом распределение обязанностей между заместителями. Без распределения обязанностей никто из заместителей не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.

"Одновременно с деятельностью заместителей определенные параллельные задачи могли доверяться советникам в обход заместителей, а после отмены института советников - тем же людям, но уже без соответствующего статуса. Проведены многочисленные встречи с целенаправленным привлечением деятелей, которые "дореформировали" украинскую медицину в течение 25 лет до состояния, которое мы наблюдали в начале реформ", - написала она. При этом Качурец подчеркнула, что решение многих задач в министерстве доверено советникам в обход заместителей.- написала она.

- написала она.