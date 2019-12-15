Ferrari отказалась выпускать спортивные электрокары

В то время как именитые автомобильные бренды стараются выпускать свои электромобили, Ferrari решила остаться в стороне. Выпуск гибридного спортивного авто пока является вершиной достижений итальянского автопроизводителя. На днях Ferrari заявила, что не собирается выпускать электромобили в ближайшем будущем.

Руководитель компании Луи Камиллери заявил журналистам, что компания не будет производить электрокары, по крайней мере до 2025 года у них таких планов нет. Это не из-за враждебности или скептицизма. Дело в том, что на текущий момент технологии электрокаров не соответствуют ожиданиям Ferrari. Руководитель автобренда уточнил, что есть существенные проблемы со скоростью перезарядки, и они мешают Ferrari совершить "прыжок".

Ferrari раньше искала возможность создания электромобиля. Но пока компания сфокусирована на изготовлении гибридных моделей, например SF90 Stradale. В планах итальянского автопроизводителя увеличить выпуск гибридов так, чтобы к 2022 году их количество составляло 60% от общих продаж. На текущий момент Ferrari сосредоточена на изучении экологически альтернативных силовых установок, вроде водородных или биотоплива, чтобы найти наиболее "эффективный и действенный". Даже самый быстрый спортивный электромобиль Porsche Taycan обладает рядом существенных недостатков, на которые Ferrari не согласна.

К примеру, немецкий конкурент может проехать всего 323 километра на свежей батарее. Также самая быстрая зарядка не способна восполнить заряд батареи быстрее, чем за 20 минут – у Ferrari не согласны ждать так долго. Такие технические ограничения не привлекают итальянский бренд. Компания согласна подождать и найти решение проблем с дальностью и скоростью перезарядки батарей, прежде чем выпускать новый электрокар с самым узнаваемым логотипом лошади на капоте.