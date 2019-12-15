 В Украине повысили пенсии почти шести миллионам граждан

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону «О государственном бюджете на 2019 год». Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отметили в ведомстве, размер минимальной пенсии по возрасту повышен на 74 грн - с 1564 грн. до 1638 грн. Кроме того, перерасчитаны 227,7 тысяч пенсий военным пенсионерам. По данным ПФУ, перерасчет осуществлен для 9,4 млн человек, а пенсии повышены 5,8 млн лицам. Среднее повышение составило 41,25 грн.

Распределение пенсионеров по величине повышения составляет:



- до 100 грн - 5610,6 тыс. человек;

- от 100 до 300 грн - 145,9 тыс. человек;

- от 300 до 500 грн - 29,3 тыс. человек;

- от 500 до 700 грн - 7,0 тыс. человек;

- более 700 грн - 18,0 тыс. человек.