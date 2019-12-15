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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

«Евробляхери» под Радой жгут фаеры и зовут Гончарука

Категория: Новости / Политика

«Евробляхери» под Радой жгут фаеры и зовут Гончарука

Сегодня, 17 декабря, под стены Парламента и Кабинета Министров пришли владельцы "евроблях", требуя от Правительства доступной растаможки для ввозимых автомобилей.
Люди стали собираться еще с раннего утра. Все обочины дорог к месту проведения акции забиты автомобилями участников.
Люди держат в руках флаги организации “АвтоЕвроСила”, жгут фаеры и зовут Премьер-министра Алексея Гончарука, выкрикивая:

“Гончарук, выходи!”

По словам митингующих,
“пришла новая власть, а методы не изменились”.
На площади перед Радой установлена сцена, звучит музыка.


Источник: БУКВЫ



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