В Одессе имитируют производство популярной туалетной бумаги

Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) установило, что компания "Елизавета-ОД" выпускает клон туалетной бумаги "Обухов" Киевского картонно-бумажного комбината. С заявлением о недобросовестной конкуренции в АМКУ и обратилась эта киевская компания.

Аналог имеет созвучное название "Опухоф" и похожую обертку.

"По результатам проведенного отделением анкетирования граждан установлено, что более половины респондентов воспринимают упаковки туалетной бумаги как похожие между собой и считают, что их можно перепутать при покупке. Это противоречит торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности, нарушает права Киевского картонно-бумажного комбината",

– говорится в сообщении.

В АМКУ считают, что в действия компании "Елизавета-ОД" являются неправомерным использованием обозначений без разрешения субъекта хозяйствования, который начал их использовать раньше.

В итоге антимонопольщики направили одесской компании рекомендации прекратить нарушения, обязательные для рассмотрения.