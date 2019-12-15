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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе имитируют производство популярной туалетной бумаги

Категория: Новости

В Одессе имитируют производство популярной туалетной бумаги

Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) установило, что компания "Елизавета-ОД" выпускает клон туалетной бумаги "Обухов" Киевского картонно-бумажного комбината. С заявлением о недобросовестной конкуренции в АМКУ и обратилась эта киевская компания.
Аналог имеет созвучное название "Опухоф" и похожую обертку.

"По результатам проведенного отделением анкетирования граждан установлено, что более половины респондентов воспринимают упаковки туалетной бумаги как похожие между собой и считают, что их можно перепутать при покупке. Это противоречит торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности, нарушает права Киевского картонно-бумажного комбината",
– говорится в сообщении.

В АМКУ считают, что в действия компании "Елизавета-ОД" являются неправомерным использованием обозначений без разрешения субъекта хозяйствования, который начал их использовать раньше.

В итоге антимонопольщики направили одесской компании рекомендации прекратить нарушения, обязательные для рассмотрения. 


Источник: ФОКУС



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