В Одессе имитируют производство популярной туалетной бумаги

Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) установило, что компания "Елизавета-ОД" выпускает клон туалетной бумаги "Обухов" Киевского картонно-бумажного комбината. С заявлением о недобросовестной конкуренции в АМКУ и обратилась эта киевская компания.
Аналог имеет созвучное название "Опухоф" и похожую обертку.
В АМКУ считают, что в действия компании "Елизавета-ОД" являются неправомерным использованием обозначений без разрешения субъекта хозяйствования, который начал их использовать раньше.
В итоге антимонопольщики направили одесской компании рекомендации прекратить нарушения, обязательные для рассмотрения.