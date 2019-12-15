В России совершил аварийную посадку бомбардировщик Ту-22М3

В Астраханской области России совершил аварийную посадку сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. У самолета отказал двигатель, но его удалось посадить, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ во вторник, 17 декабря.



"При выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт",

– говорится в сообщении.Утверждается, что летчики не пострадали, они самостоятельно покинули машину и сейчас находятся на аэродроме базирования. В Минобороны РФ также отметили, что полет осуществлялся без боекомплекта. На земле разрушений нет.Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22 были разработаны в СССР в 70-е годы прошлого века. А первый опытный Ту-22М3 совершил первый полет 20 июня 1977 года. По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.