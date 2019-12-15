Противники земельной реформы перекрыли трассу «Одесса-Киев»

На участке трассы «Одесса-Киев» около села Демидовка Любашевского района жители Одесской области перекрыли движение транспорта. Как стало известно, несколько сотен аграриев протестуют против земельной реформы.

Митингующие ходят по пешеходному переходу возле заправки Socar, тем самым блокируя движение транспорта в обе стороны. В результате – на трассе большие пробки.

"Мы вышли, чтобы нас услышало правительство и президент. Мы против законопроекта о земле, который собираются принимать во втором чтении. Этот закон призван привести на наши земли транснациональные компании и олигархов",

— рассказали протестующие.

Отметим, что Всеукраинская аграрная рада анонсировала проведение акции в десяти областях Украины.