 
Информация к новости
  • Просмотров: 15
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Противники земельной реформы перекрыли трассу «Одесса-Киев»

Категория: Новости / Происшествия

Противники земельной реформы перекрыли трассу «Одесса-Киев»

На участке трассы «Одесса-Киев» около села Демидовка Любашевского района жители Одесской области перекрыли движение транспорта. Как стало известно, несколько сотен аграриев протестуют против земельной реформы.

Митингующие ходят по пешеходному переходу возле заправки Socar, тем самым блокируя движение транспорта в обе стороны. В результате – на трассе большие пробки.

"Мы вышли, чтобы нас услышало правительство и президент. Мы против законопроекта о земле, который собираются принимать во втором чтении. Этот закон призван привести на наши земли транснациональные компании и олигархов",
 — рассказали протестующие.

Отметим, что Всеукраинская аграрная рада анонсировала проведение акции в десяти областях Украины.


Источник: ОДЕССА МЕДИА



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать