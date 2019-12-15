Прокуратура вычислила организатора убийства сына депутата Соболева

Прокуратура Киева согласовала уведомление о подозрении организатора резонансного убийства 1 декабря в центре города. Тогда в результате покушения на бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева погиб его 3-летний сын. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура совместно со следователями столичной полиции установила, что к организации преступления причастен 25-летний уроженец Российской Федерации (его имя не называется). Он и привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца-снайпера АТО (под эту характеристику подходит подозреваемый Андрей Лаврега, который на данный момент арестован), с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч долларов США, на что последний согласился.

В прокуратуре сообщают, что для реализации плана организатор предоставил исполнителю информацию о потерпевшем, образе его жизни, включая адреса проживания, работы и так далее. Он же обеспечил стрелка оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства.

Свои инструкции по организации преступления мужчина оказывал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

В это время исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства - площадка у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря 2019 года, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.