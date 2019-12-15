В Одессе наградили сотрудника «Инфоксводоканала», который спас два дома от взрыва

Сергея Ермакова, который вынес газовые баллоны из горящей шаурмичной и спас два дома от взрыва, наградили почетной грамотой, а также вручат финансовую премию.
Как рассказали очевидцы, этой ночью на улице Мясоедовской произошел пожар в кафе «Шаурма». Вышедшие оттуда работники сказали, что внутри находятся газовые баллоны. Узнав об этом, сотрудник одесского «Инфоксводоканала» Сергей Ермаков зашел в горящее здание и вынес опасные баллоны, рискуя собственной жизнью.
"Сергей четыре раза вбегал в горящее помещение и вынес все баллоны с газом. Приехавшие пожарные, увидев баллоны сказали – если бы рванули, мало бы Одессе не показалось. Как я понимаю – жильцам домов 25 и 23 тоже мало бы не показалось",– рассказала жительница дома.
Собственно своим поступком Сергей не кичился – в «Инфоксводоканале» узнали о случившемся из соцсетей. После этого руководство компании решило отметить своего сотрудника, который наверняка спас десятки жизней. Наградил героя начальник одесского «Инфоксводоканала» Игорь Лысенко.
"Все сотрудники регулярно проходят инструктаж и тренировки по противопожарной безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях, кроме того, они всегда готовы прийти на помощь одесситам - то в случаях проблем с водоснабжением, то, когда речь идет о спасении жизни",– заявил Игорь Лысенко.
Сам Сергей Ермаков рассказал, что он вместе с коллегами производил ремонтные работы неподалеку от места происшествия. К ним подбежал испуганный человек, который сообщил о пожаре и нуждался в помощи.
"Забежав внутрь, я увидел два газовых баллона. Я взял первый баллон и начал выносить. Плюс в том, что подоспел еще один работник, который помог дотащить к выходу и закрыл краны. Потом подошли другие ребята, которые начали помогать", – заявил Сергей Ермаков.
Сергей 1977 года рождения. Он проживает в Одессе и работает на предприятии с 2006 года. На работе его описывают как добросовестного и ответственного.