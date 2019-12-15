В Одессе наградили сотрудника «Инфоксводоканала», который спас два дома от взрыва

Сергея Ермакова, который вынес газовые баллоны из горящей шаурмичной и спас два дома от взрыва, наградили почетной грамотой, а также вручат финансовую премию.

Как рассказали очевидцы, этой ночью на улице Мясоедовской произошел пожар в кафе «Шаурма». Вышедшие оттуда работники сказали, что внутри находятся газовые баллоны. Узнав об этом, сотрудник одесского «Инфоксводоканала» Сергей Ермаков зашел в горящее здание и вынес опасные баллоны, рискуя собственной жизнью.



"Сергей четыре раза вбегал в горящее помещение и вынес все баллоны с газом. Приехавшие пожарные, увидев баллоны сказали – если бы рванули, мало бы Одессе не показалось. Как я понимаю – жильцам домов 25 и 23 тоже мало бы не показалось",

"Все сотрудники регулярно проходят инструктаж и тренировки по противопожарной безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях, кроме того, они всегда готовы прийти на помощь одесситам - то в случаях проблем с водоснабжением, то, когда речь идет о спасении жизни",

– рассказала жительница дома.Собственно своим поступком Сергей не кичился – в «Инфоксводоканале» узнали о случившемся из соцсетей. После этого руководство компании решило отметить своего сотрудника, который наверняка спас десятки жизней. Наградил героя начальник одесского «Инфоксводоканала» Игорь Лысенко.– заявил Игорь Лысенко.Сам Сергей Ермаков рассказал, что он вместе с коллегами производил ремонтные работы неподалеку от места происшествия. К ним подбежал испуганный человек, который сообщил о пожаре и нуждался в помощи."Забежав внутрь, я увидел два газовых баллона. Я взял первый баллон и начал выносить. Плюс в том, что подоспел еще один работник, который помог дотащить к выходу и закрыл краны. Потом подошли другие ребята, которые начали помогать", – заявил Сергей Ермаков.Сергей 1977 года рождения. Он проживает в Одессе и работает на предприятии с 2006 года. На работе его описывают как добросовестного и ответственного.