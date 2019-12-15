В Одессе пройдет парад троллейбусов

Вечером 19 декабря на улицах города состоится ставший уже традиционным парад троллейбусов КП «Одесгорэлектротранс».

Как сообщает пресс-служба КП, колонна из восьми машин (БКМ, «Богдан», «Тролза», ЗИУ-9, «Шкода», ЮМЗ двух типов и электробус) отправится от разворотного кольца на улице Инглези в 19:00.

Все троллейбусы будут украшены праздничными гирляндами и в вечернее время будут выделяться среди общего потока машин.

Колонна сделает один оборотный рейс по маршруту №9, она будет двигаться в сопровождении полиции и машин технической помощи КП «Одесгорэлектротранс».