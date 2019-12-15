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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Одессе пройдет парад троллейбусов

Категория: Новости

В Одессе пройдет парад троллейбусов

Вечером 19 декабря на улицах города состоится ставший уже традиционным парад троллейбусов КП «Одесгорэлектротранс».
Как сообщает пресс-служба КП, колонна из восьми машин (БКМ, «Богдан», «Тролза», ЗИУ-9, «Шкода», ЮМЗ двух типов и электробус) отправится от разворотного кольца на улице Инглези в 19:00.
Все троллейбусы будут украшены праздничными гирляндами и в вечернее время будут выделяться среди общего потока машин.
Колонна сделает один оборотный рейс по маршруту №9, она будет двигаться в сопровождении полиции и машин технической помощи КП «Одесгорэлектротранс».


Источник: ЛЕНТА



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