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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Россия расширила санкции в отношении Украины

Категория: Новости / Экономика и финансы

Россия расширила санкции в отношении Украины

Россия расширила перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Об этом сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на портал правовой информации.
Отмечается, что в список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. На данный момент в перечень входят порядка 570 человек.
Кроме того, РФ расширила перечень товаров, ввоз которых запрещен из Украины. Под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.
Одновременно с этим перечень продукции дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами), вывоз которой из России в Украину запрещен.
Ранее сообщалось, что ЕС решил на полгода продлить санкции против России, введенные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, сегодня, 17 декабря, Кабинет министров Украины инициировал введение персональных санкций против предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, расположенных на оккупированной части Украины.
Санкции планируют ввести сроком на три года. Срок рассмотрения распоряжения не может превысить один месяц.


Источник: 112



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