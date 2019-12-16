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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В новогодние праздники одесситы могут лишиться своего яхт-клуба

Категория: Новости

В новогодние праздники одесситы могут лишиться своего яхт-клуба

Фонд государственного имущества выставил на продажу имущественный комплекс «Черноморского яхт-клуба» в одесской Отраде. Аукцион по продаже яхт-клуба назначен на 3 января.
Такая спешка и назначение продажи яхт-клуба фактически во время новогодних праздников вызвала неоднозначную реакцию одесситов в соцсетях.
Горожане в большинстве своем уверены, что еще один участок побережья может уйти под многоэтажную частную застройку. К тому же в объявлении об аукционе напрочь отсутствует упоминание о сохранении целевого назначения приватизируемого яхт-клуба. Что ставит под сомнение его существование, в том числе и в первую очередь как парусной школы для одесских детей.
Парусная федерация Одесской области в свою очередь уже выступила против приватизации Черноморского яхт-клуба. В заявлении говорится:

«Может случиться так, что 3 января на таком понятии, как парусный спорт Одессы будет поставлен жирный крест. На эту дату Фондом державного майна Украины объявлен аукцион по продаже «Єдиного майнового комплекса державного підприємства «Чорноморський яхт-клуб». И дело не только в том, насколько длинная или нет история парусного спорта в Одессе, насколько высоки или нет достижения одесских яхтсменов и насколько много или нет детей и взрослых занимаются парусным спортом в Одессе сегодня. Вопрос в том, что специфика Одессы с ее береговой линией, практически полностью защищенной волнорезами и занятая общественными пляжами, не оставляет надежд, что когда-нибудь еще где-то в черте города сможет быть создан еще один полноценный яхт-клуб».

Напомним, что резонансная приватизация яхт-клуба назначена на 3 января на дни новогодних праздников, когда традиционно внимание к новостям снижается.


Источник: ГРАД



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