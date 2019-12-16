В новогодние праздники одесситы могут лишиться своего яхт-клуба

Фонд государственного имущества выставил на продажу имущественный комплекс «Черноморского яхт-клуба» в одесской Отраде. Аукцион по продаже яхт-клуба назначен на 3 января.
Такая спешка и назначение продажи яхт-клуба фактически во время новогодних праздников вызвала неоднозначную реакцию одесситов в соцсетях.
Горожане в большинстве своем уверены, что еще один участок побережья может уйти под многоэтажную частную застройку. К тому же в объявлении об аукционе напрочь отсутствует упоминание о сохранении целевого назначения приватизируемого яхт-клуба. Что ставит под сомнение его существование, в том числе и в первую очередь как парусной школы для одесских детей.
Парусная федерация Одесской области в свою очередь уже выступила против приватизации Черноморского яхт-клуба. В заявлении говорится:
Напомним, что резонансная приватизация яхт-клуба назначена на 3 января на дни новогодних праздников, когда традиционно внимание к новостям снижается.