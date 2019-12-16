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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Польская полиция задержала украинца за нападение на работодателя

Категория: Новости / Происшествия

Польская полиция задержала украинца за нападение на работодателя

Полицейские в Польше задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в попытке разбойного нападения на своего работодателя. Об этом сообщила пресс-офицер уездного управления полиции в Прушкове Каролина Канька.
Происшествие случилось в Пястуве. Согласно информации следователей, в день, когда произошел этот случай, поляк уволил украинца с работы. Через несколько минут тот вернулся к работодателю и, угрожая оружием, потребовал денег. Во время драки поляк получил удар в лицо, упал на пол, прозвучали три выстрела, но никто не пострадал. Владельцу фирмы удалось убежать и сообщить в полицию.
Гражданина Украины арестовали на три месяца, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет.


Источник: ФОКУС



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