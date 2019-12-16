К 100-летию крушения империй

28 октября 2016 года в Одессу из Австрии прибыли потомки фельдмаршал-лейтенанта и губернатора Одессы (1918 г.), союзника гетмана П.П. Скоропадского Эдварда Эдлера фон Бёльца. Уже известный читателям по предыдущим частям этой истории («Слово» №45 (от 14.11.2019) и №47 (от 28.11.2019) праправнук фельдмаршала Роланд Клосс (Roland Kloss) прилетел на этот раз в Одессу вместе со своей девушкой Евой Каролиной (Ewa Karolina), мамой Траудой Клосс (Traude Kloss), сестрой Барбарой Клосс (Barbara Kloss), а также тетей Микаэлой (Michaela Unger) и дядей Георгом (Georg Wachberg).

В тот же вечер, несмотря на усталость, Роланд и Ева встретились с представителями велодвижения города и с главой департамента транспорта Одесского городского совета А.В. Илько.

Австрийские гости привезли с собой для презентации фильм шведского режиссёра Фредерика Гертенна BIKES vs CARS и после его просмотра приняли участие в дискуссии о возможностях развития велоинфраструктуры города. Остальные члены семьи в этот вечер отправились в Одесский национальный академический театр оперы и балета на оперу Джакомо Пуччини «Флория Тоска».

На следующий день, 29 октября, после первой пресс-конференции в помещении «Одесса-медиа» мы отправились в аэропорт встречать еще двух гостей из Австрии – полковника Александра Барту (Oberst i. R. Alexander Barthou) и г-на Отто Яуса (Ing. Jaus), официальных представителей австрийской государственной миссии «Черный крест», которая активно занимается поиском и восстановлением мемориалов австро-венгерским воинам, погибшим в период Первой мировой войны.

После поселения в гостинице "Бристоль" австрийская делегация пешком прогулялась по старой Одессе, уделяя особое внимание тем местам, где, судя по сохранившимся в семье Клосса фотографиям и письмам, бывал их знаменитый предок.

Восхищенная красотой одесского театра, вечером того же дня семья Клосс в полном составе вновь посетила наш Академический театр оперы и балета, где познакомилась с историей театра и его удивительным музеем, а также посмотрела оперу Гаэтано Доницетти «Любовный напиток».

Соблюдая традиции и зная, что фельдмаршал был католиком, утро следующего дня мы начали с посещения мемориальной мессы в Римско-католическом костеле Успения пресвятой Богородицы Девы Марии Одесско-Симферопольской епархии.

После мессы австрийские гости направились к месту захоронения фельдмаршала, чтобы принять участие в открытии восстановленного мемориала на территории католического участка 2-го Христианского кладбища Одессы. К началу церемонии сюда прибыли и официальные лица, в том числе военный атташе по вопросам обороны Австрийской Республики в Украине, Молдавии и Грузии, полковник Генерального штаба Эрих Симбюргер (Erich Simbürger), заместитель председателя Одесского областного совета Ю.Д. Димчогло, военный комиссар Приморского района г. Одессы полковник О.Л. Лобан в сопровождении военнослужащих ВСУ и членов военно-исторического клуба, которые оказали надлежащие военные почести похороненному здесь фельдмаршал-лейтенанту.

Перед возложением к мемориалу венков Генеральный викарий Одесско-Симферопольской епархии Римско-католической церкви отец Кшиштоф Контек прочитал молитву и открыл памятник. После этого все пришедшие под звуки Марша Бёльца возложили цветы к мемориалу.

По окончании церемонии представители организации "Черный крест" осмотрели обнаруженный на этом же участке кладбища мемориал австро-венгерским солдатам, закончившим свой земной путь на одесской земле. Судя по документам, обнаруженным благодаря кропотливой краеведческой работе А.А. Сурилова, на этом месте в декабре 1918 года был похоронен 21 военнослужащий – по всей видимости, часть солдат погибла вследствие взрыва оружейных складов на окраине города. Найденные документы были переданы австрийским гостям вместе с поименным списком, в котором указаны фамилии и звания австро-венгерских воинов. Австрийская сторона об этом памятнике ничего не знала, и, наверное, в том числе и поэтому, сегодня мемориал заброшен, а за минувшие почти сто лет стал местом для сбора мусора.

После осмотра места было принято твердое решение, что австрийская сторона при нашей помощи в канун столетия окончания Первой мировой войны займется восстановлением еще одного "стертого листа" истории, в которой еще так много очень интересных и требующих внимания фрагментов, связанных с многими странами, солдаты которых побывали в тот насыщенный событиями период в Одессе.

Вечером того же дня в помещении бизнес-центра "Шевченковский" мы провели презентацию нашего мемориального проекта "Одесское эхо забытой войны". Мы познакомили гостей с малоизвестными историческими фактами того периода, иллюстрируя их любопытными фотоматериалами и документами, привезенными из Австрии членами семьи фон Бёльца, хотя некоторые артефакты того времени удалось отыскать и в Одессе.

Следующий день, 31 октября, мы начали с посещения еще нескольких мест, связанных с историей Одессы и Австрии. А в конце встречи, наметив планы на ближайшее будущее, представители миссии "Черный крест" вручили нам памятные сувениры и выразили уверенность, что встреча в значительной мере повлияет на укрепление дружественных связей между нашими странами.

2 ноября 2016 года переполненные положительными эмоциями австрийские гости покидали Одессу. Перед посадкой на рейс они еще раз посетили могилу фельдмаршала. Уезжая, наши новые друзья увозили с собой в Австрию прекрасные воспоминания об Одессе и одесситах, ощущение выполненного семейного долга и чувство восстановленной исторической справедливости по отношению к их легендарному предку – верному солдату Австрии Эдварду Эдлеру фон Бёльцу.