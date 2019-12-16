Кто виноват: природа или человек?

Утерянная былая слава

В прошлом в Херсоне все знали о базарах, которые славились большим количеством и разнообразием рыбы по очень доступной цене. И это естественно. Ведь город расположен в дельте Днепра. Здесь практически завершается прямой бег Днепра. А дальше его русло разъединяется на несколько рукавов, множество речушек, притоков. Между ними в плавнях образовалось большое количество озер и лиманов. Это самая благоприятная среда для обитания и размножения рыбы. А так как в прежние времена отсутствовали варварские орудия лова рыбы, она могла воспроизводиться в разы быстрее, чем ее вылавливали сетями и удочками.

Важен еще один природный фактор – завершая течение, вода Днепра вливается в большой водоем, куда несет свои воды и Южный Буг. Воды двух рек образовали огромный лиман, соединенный с Черным морем. Этот фактор имеет особо важное значение, так как осетровые рыбы, которые вырастают в соленой воде до половозрелого возраста, весной обязательно идут на нерест в пресноводные водоемы. Вот почему Херсон в прежние времена не имел проблем с получением черной икры и мяса осетровых. Так продолжалось многие века, пока человек в середине тридцатых годов прошлого века не перекрыл Днепр плотиной Запорожской ГЭС. Но так как она располагалась на большом расстоянии от дельты Днепра, большая часть видов рыб без особых проблем весной могла отнереститься на большом водном пространстве и значительно воспроизвести потомство.

Так было, но все изменилось после 1950 года, когда было решено строить Каховскую ГЭС. Появление плотины на небольшом расстоянии от дельты Днепра значительно изменило многовековое пространство для нереста всех видов рыб. Весной, как велит природа, вся рыба, которая обитает в низовье Днепра и в лимане, а также осетровые из Черного моря, по-прежнему устремились к верховье реки, чтобы отнереститься, но на их пути стала плотина, преградившая им путь.

Я был свидетелем жуткой картины, когда на подходе к плотине скапливалось огромное количество рыб, переполненных икрой и молоками, а отнереститься им негде было. В это время через плотину сбрасывалось огромное количество паводковой воды, что подняло ее уровень в низовье реки, затапливая деревья плавней и свисающие с них ветки. Вот на них-то рыбы и откладывала свою икру. Однако как только в водохранилище уменьшалось поступление большого количества воды, ее сброс через плотину прекращался. И тогда можно было наблюдать жуткую картину: на ветках и на стволах деревьев свисали гроздья икры, которая без воды быстро погибала. Так начиналось массовое сокращение естественного воспроизводства рыбы в низовье Днепра. И это продолжалось несколько лет. Экологи и рыбоводы забили тревогу. Если не предпринять конкретные меры по созданию условий для нормального разведения и естественного воспроизводства рыбы, нижнеднепровские водоемы останутся без рыбных запасов.

Учитывая создавшуюся неблагоприятную обстановку, первыми забили тревогу херсонские рыбоохранники, они решили предъявить экономические претензии к Министерству энергетики Украины за нанесенный вред воспроизводству рыбы. Им удалось добиться многого. За счет средств министерства в области построили несколько крупных рыбных заводов по разведению частиковых рыб, а также Днепровский осетровый завод.

Благодаря этим мерам в области смогли ежегодно увеличивать выпуск в Днепр и в Каховское водохранилище не только карповых рыб, но и белого амура, толстолоба, а и осетровых в Черное море. Таким образом, область значительно увеличила воспроизводство и промышленный вылов частиковых рыб. И что особо важно, смогли восстановить выращивание осетровых рыб, которые находились на гране гибели. В настоящее время здесь начали искусственно выводить и пресноводных осетровых рыб – веслоноса и стерлядь.

Предположения разные, вплоть до абсурдных

Из всех имеющихся водоемов Херсонской и Николаевской областей Днепровско-Бугский лиман является самым крупным не только в этом регионе, но и в Украине. Но лиман важен не только как крупный водоем, он стал своего рода «общежитием» почти всех видов рыб, которые водятся в здешних реках, лиманах и озерах. Больше всего здесь скапливается рыбы на время зимовки. Поэтому органы местной рыбоохраны очень тщательно охраняют водоем от браконьеров и контролируют работу средств по забору здесь песка и проведению дноуглубительных работ. Чаще, чем на других водоемах, здесь бывают специалисты департамента экологии облгосадминистрации. Да, бывают, но принципиально ли они следили за действиями различных служб в акватории? Трудно утверждать это. В противном случае здесь не произошла бы экологическая катастрофа, которая вызвала беспокойство не только у местных жителей, но и в правительстве Украины. А тревога вызвана не случайно.

Как сообщают жители сел Станислава, Александровки и Рыбальчего, однажды утром они почувствовали неприятный запах аммиака и сероводорода, когда подошли к берегу лимана, увидели огромное водное пространство, наполненное тушками мертвой рыбы. Прибывшие на место патрули Государственного агентства рыбного хозяйства области были шокированы увиденным. Вдоль берега, на расстоянии 300 метров расположился метровый слой мертвой рыбы. Это были карп, тарань, судак и другие частиковые рыбы. По подсчетам специалистов, погибло до двух миллионов рыбных особей, что представляет ущерб до 6 миллионов гривен.

О случившемся стало известно областным службам, было решено создать специальную комиссию по выяснении причины массового мора рыбы.

Как утверждают ученые и специалисты, подобная катастрофа таких масштабов в мире водной фауны в области произошла впервые. А вот причины этого бедствия и пытаются выяснить общими усилиями ученые, представители различных профильных учреждений и ведомств. Как говорится, по горячим следам бедствия в областной госадминистрации провели экстренное расширенное совещание. Участники совещания выдвинули несколько версий случившегося.

Часть участников совещания была склонна к тому, что причиной трагедии явилось то, что здесь работает земснаряд, который ведет дноуглубительные работы, и он вскрыл слой, насыщенный сероводородом. Однако заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев склонен к тому, что мор рыбы произошел из-за многократного повышения концентрации в воде аммиака, чему способствовало аномальное для этой поры года потепление, вызвашее, в свою очередь, интенсивный рост и гниение фитопланктона в районе бедствия.

Но встает вопрос: почему тогда такая ситуация не произошла летом, когда температура порой доходила до 36-40 градусов? Хотя Павел Кутищев убежден, что мору рыбы способствовал ряд факторов, но в основном он стал следстваием воздействия окружающей среды.

Почему участники совещания не стали тщательно искать причину, которая спровоцировала подобное явление? В этой связи необходимо более тщательно изучить работы морского порта по углублению канала. Ведь именно около него был обнаружен массовый мор рыбы. Но заместитель директора морпорта Александр Сухин заверил, что все работы по углублению дна и выработке песка в карьере ведутся в соответствии с законодательством. А так ли это, никто из присутствовавших не мог ни подтвердить, ни опровергнуть. Очевидно за процессом работы земснаряда ни экологи, ни рыбоохранный патруль должного контроля не вели. А обязаны. Если бы такой контроль осуществлялся постоянно, тогда эти органы были бы не фиксирующими факт экологического бедствия, а своевременными предупредителями его.

Меня особо удивила версия о случившемся бедствии, которую высказал глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, который возглавлял совещание. Он предположил, что причиной бедствия могла стать осознанная диверсия. В частности, с применением пестицидов. Кем именно могли быть осуществлены столь коварные «планы по дестабилизации ситуации в приграничной области», губернатор не назвал. Тем не менее, судя по всему, предполагалось, что за всем этим вполне мог выглядывать пресловутый шпиль Кремля. Смелое предположение. Но если бы господин Гусев более внимательно слушал выступление начальника управления биозащиты пищевых продуктов областного управления Госпродпотребслужбы Виталия Боярского, который выступал на совещании одним из первых, тогда бы у губернатора подобное предположение не возникло. А Боярский подчеркнул, что гибель рыбы в песчаном карьере, принадлежащем Херсонскому морскому торговому порту, произошла от удушья. Он особо подчеркнул, что экспертиза не выявила содержание токсических веществ в тушках рыбы. Так что «рука» Кремля» здесь неуместна.

Надо надеяться, что специалисты разных ведомств области проведут углубленный анализ мора тушек рыбы и определят истинную причину катастрофы. Тем временем водолазы аварийного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Херсонской области обследовали дно лимана. Следов нового мора рыбы они не обнаружили. Однако установили, что концентрация аммиака на участке возле дноуглубительных работ в 700 раз превышает норму, также чрезмерно высока концентрация сероводорода; в то же время в воде ощущается дефицит кислорода. Как видим, в Днепровско-Бугском лимане слишком сложная зкология, а это не исключает повтор подобной катастрофы, если не принять конкретных мер по улучшению окружающей среды.