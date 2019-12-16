Путин и Макрон обсудили транзит российского газа через Украину 

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин во вторник, 17 декабря, обсудили перспективы транзита газа через Украину. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонного разговор состоялся по инициативе французской стороны, передает УНИАН.
Отмечается, что главами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины.
Собеседники также обсудили итоги "нормандского саммита", который состоялся в Париже 9 декабря.
Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний контракт на транзит газа между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Завтра, 19 декабря, должен состояться очередной раунд трёхсторонних (Украина, Россия, Еврокомиссия) переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины.