Путин и Макрон обсудили транзит российского газа через Украину 

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин во вторник, 17 декабря, обсудили перспективы транзита газа через Украину. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонного разговор состоялся по инициативе французской стороны, передает УНИАН.

Отмечается, что главами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины.

Собеседники также обсудили итоги "нормандского саммита", который состоялся в Париже 9 декабря.

Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "комплекса мер". Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами,

- говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний контракт на транзит газа между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Завтра, 19 декабря, должен состояться очередной раунд трёхсторонних (Украина, Россия, Еврокомиссия) переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины.