МИД обжалует восстановление в должности консула антисемита Марущинца

Министерство иностранных дел Украины в Верховном Суде будет обжаловать восстановление в должности консула Генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца, допустившего антисемитские высказывания. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко на сайте ведомства, передает Страна.ua.

В заявлении Зеленко напомнила, что Дисциплинарная комиссия МИД в мае 2018 года установила, что консул неоднократно размещал в соцсетях материалы с явными признаками антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни и шовинизма. В ходе дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором этих публикаций.

На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД 31 мая 2018 года дипломата освободили от должности за нарушение присяги госслужащего.

Марущинец обжаловал увольнение в Окружном админсуде Киева. Суд полностью согласился с выводами Дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным увольнение консула.

Тогда Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном админсуде. А тот по результатам пересмотра дела возобновил дипломата-антисемита в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму средней зарплаты за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 184 гривен, что на сегодня равняется 9 тысячам долларов США.

МИД был вынужден выполнить решение суда. Однако продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми со званием госслужащего и украинского дипломата. Его слова нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины, уверены в ведомстве.

Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД подал кассационную жалобу в Верховный Суд с целью установления истины в этом резонансном деле.

Напомним, весной 2018 года Марушинец, занимая пост консула Украины в Гамбурге, опубликовал на своей закрытой странице в Facebook посты с антисемитским содержанием. Он призывал Бога карать "жидов и москалей", а также показывал подаренный ему торт в виде книги Адольфа Гитлера "Майн кампф". Ксенофобские посты на странице дипломата обнаружил украинский журналист Анатолий Шарий. 31 мая 2018 года Марущинец был уволен из МИД Украины.