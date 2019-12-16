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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

С 2010 года Украину покинули 4 миллиона человек

Категория: Новости / История и общество

С 2010 года Украину покинули 4 миллиона человек

С 2010 по 2019 год из Украины выехали 4 миллиона граждан. Об этом свидетельствуют данные по миграции, которые опубликовал в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает РБК-Украина.

Согласно данным, в октябре 2019 года число людей, которые эмигрировали за границу с 2010 года, составило 4 миллиона человек.

Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях,
- сообщил он.

Также министр Кабмина отметил, что безвиз с ЕС существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу,
- резюмировал Дубилет.

 



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