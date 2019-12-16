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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесские чиновники пообещали пока не поднимать тарифы на тепло

Категория: Новости / Экономика и финансы

Одесские чиновники пообещали пока не поднимать тарифы на тепло

В мэрии Одессы гарантируют, что в этот отопительный сезон горожане будут платить за тепло по старому тарифу.

Такое заявление, несмотря на предварительное согласование повышенных расценок Нацкомиссией по энергетике и коммунальным услугам, сделал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, сообщает «Думская».

По словам чиновника, комиссия пока не утвердила тарифы окончательно. Теперь одесситам предстоит их обсудить. Слушания состоятся 24 декабря в конференц-зале ТГО по адресу Балковская, 1б. Начало в 14:00, необходима предварительная регистрация, хотя она не предусмотрена законом.

Впрочем, даже в случае положительного решения общественности новые тарифы нельзя будет ввести сразу.

Согласно закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», новые тарифы не могут вступить в силу ранее 1 мая 2020 года, следовательно, в нынешнем отопительном сезоне горожанам придется платить по нынешним тарифам,
— сообщили в пресс-службе департамента.

Что касается двухставочного тарифа, то его только предстоит разработать – разрешение на это дала сессия городского совета.

 



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