Одесские чиновники пообещали пока не поднимать тарифы на тепло

В мэрии Одессы гарантируют, что в этот отопительный сезон горожане будут платить за тепло по старому тарифу.
Такое заявление, несмотря на предварительное согласование повышенных расценок Нацкомиссией по энергетике и коммунальным услугам, сделал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, сообщает «Думская».
Впрочем, даже в случае положительного решения общественности новые тарифы нельзя будет ввести сразу.
Что касается двухставочного тарифа, то его только предстоит разработать – разрешение на это дала сессия городского совета.