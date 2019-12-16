Одесские чиновники пообещали пока не поднимать тарифы на тепло

В мэрии Одессы гарантируют, что в этот отопительный сезон горожане будут платить за тепло по старому тарифу. Такое заявление, несмотря на предварительное согласование повышенных расценок Нацкомиссией по энергетике и коммунальным услугам, сделал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, сообщает «Думская».

По словам чиновника, комиссия пока не утвердила тарифы окончательно. Теперь одесситам предстоит их обсудить. Слушания состоятся 24 декабря в конференц-зале ТГО по адресу Балковская, 1б. Начало в 14:00, необходима предварительная регистрация, хотя она не предусмотрена законом.