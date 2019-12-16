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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Автоконцерны PSA и Fiat Crysler заявили о слиянии

Категория: Новости

Автоконцерны PSA и Fiat Crysler заявили о слиянии

Французская автомобилестроительная компания Groupe PSA, владеющая брендами Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles и итальянско-американский производитель Fiat Chrysler сообщили о предстоящем слиянии.

В среду, 18 декабря, они опубликовали совместное заявление о заключении соглашения, передает Deutsche Welle. При этом объединение концернов не приведет к закрытию отдельных мест производства, указывается в сообщении.

По информации dpa, накануне наблюдательный совет Groupe PSA одобрил соглашение о слиянии. Для окончательного утверждения сделки еще должно быть получено одобрение антимонопольных органов.

По неофициальным данным, компании договорились об официальных переговорах о слиянии в конце октября. В случае успешного завершения сделки новая компания станет четвертым по величине автопроизводителем в мире по показателям продаж. Французское правительство, являющееся акционером PSA, дало понять, что будет поддерживать создание нового автоконцерна.

По более ранней информации, объединенная компания планирует продавать 8,7 миллионов автомобилей в год. Больший объем производства будет только у концернов Volkswagen и Toyota, а также у французско-японской группы Renault-Nissan. На новообразованном предприятии будут работать около 400 тысяч человек. Официальных комментариев от сторон-предполагаемых участников сделки пока не последовало.

 



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