Конституционный суд разрешил президенту сократить парламент

Количество народных депутатов может быть уменьшено от 430 до 300 и это соответствует нормам Конституции Украины. Таков вывод Конституционного суда Украины, который признал, что "соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы, реестр. №1017)", передает ТСН.

В частности, КСУ подтвердил, что ряд предлагаемых изменений не направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмены и ограничения прав и свобод человека и гражданина, а следовательно, соответствуют требованиям части первой статьи 157 и статьи 158 Конституции Украины. Речь идет о таких изменениях:

– уменьшение конституционного состава Верховной Рады Украины с 450 народных депутатов до 300;

– изъятие из текста статьи 76 Конституции Украины положения "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования";

– установка для кандидатов в народные депутаты Украины таких требований, как постоянное проживание в Украине не менее последних пяти лет и – владение государственным языком;

– замена слов "не может быть избранным в Верховную Раду Украины" словами "не может быть народным депутатом Украины";

– закрепление пропорциональной избирательной системы для избрания Верховной Рады Украины;

– дополнения раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины пунктом 17.



В заключении также отмечается, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины, статье 158 Конституции Украины. Вместе с тем Конституционный Суд Украины сделал ряд оговорок для учета Верховной Радой Украины во время принятия конечного решения. Заключение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано,

- говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в статьи Конституции относительно уменьшения конституционного состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Депутаты во время заседания Верховной Рады 3 сентября поддержали постановление о направлении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) в Конституционный суд для получения заключения. В документе предлагали изменить две статьи в Конституции и дополнить переходные положения. Прежде всего, статью 76, где отмечают, что "Конституционный состав Верховной Рады Украины – триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет".