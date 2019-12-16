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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутреннему паспорту

Категория: Новости / История и общество

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутреннему паспорту

Кабинет министров принял решение о том, что с 1 марта граждане Украины будут выезжать в Россию только по загранпаспорту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, с 1 марта 2020 пересечение границы с Россией будет осуществляться на основании загранпаспорта. Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ.

Сокращается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами,
- отметил Гончарук.

При этом при въезде граждан Украины с территории России Государственная пограничная служба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Напомним, ранее государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц сообщил, что Министерство иностранных дел предлагает запретить гражданам Украины ездить в Россию по внутренним паспортам. По его словам, на рассмотрение правительства уже подготовили соответствующие предложения.

Отметим, в августе в МИД говорили, что если Украина примет решение о введении визового режима с Российской Федерацией, дипломатам потребуются дополнительные ресурсы.

 



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