Китай создаст «искусственное Солнце»

Китай готовится пустить в работу "искусственное солнце" HL-2M Tokamak - устройство ядерного синтеза, которое вырабатывает энергию путем воспроизведения реакций, происходящих в центре солнца. Об этом сообщает 112.ua со ссілкой на Newsweek.

Создание реактора ядерного синтеза HL-2M Tokamak является частью национального экспериментального проекта сверхпроводящего токамака, который реализуется с 2006 года. В марте официальный представитель Китайской национальной ядерной корпорации объявил, что завершит строительство HL-2M к концу года. Плазменный реактор будет введен в работу в 2020 году.

Температура нового устройства достигнет более 200 миллионов градусов по Цельсию. Это примерно в 13 раз жарче, чем центр Солнца. В ноябре сообщалось о запуске реакторов с температурой 100 миллионов градусов по Цельсию, что расценивалось учеными как научный прорыв.

Ядерный синтез - это реакция, которая питает Солнце. Она включает в себя слияние двух более легких атомных ядер с образованием более тяжелого ядра. Эта реакция выделяет огромное количество энергии. На солнце, где температура ядра достигает около 15 миллионов градусов по Цельсию, ядра водорода объединяются в гелий. Чтобы воссоздать эти процессы на Земле, ученые должны нагреть топливо – некоторые виды водорода - до температуры свыше 100 миллионов градусов Цельсия. В этот момент топливо становится плазмой. Чтобы энергия в устройстве могла высвобождаться, эта чрезвычайно горячая плазма должна быть стабилизирована. Токамак является одним из разработанных учеными средств стабилизации сверхгорячей плазмы. Это устройство в форме пончика использует магнитные поля для стабилизации плазмы. Однако плазма склонна к взрывам, и если она коснется стенки реактора, он может быть поврежден.

Джеймс Харрисон, старший физик по термоядерному синтезу в Управлении по атомной энергии Соединенного Королевства Великобритании заявил, что китайский Токамак HL-2M отличается от других устройств из-за гибкости магнитного поля. Ученые смогут адаптировать это поле для защиты внутренней части устройства в условиях работы на большой мощности.

Если проект будет успешен, ученые смогут приблизиться к получению почти неисчерпаемой, дешевой и чистой энергии.