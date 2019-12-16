Зеленский предлагает продавать землю не больше 10 тысяч га в одни руки

Президент также сказал, что работу аграрного комитета Верховной Рады необходимо "разблокировать" и рассмотреть законопроекты в поддержку мелкого фермерства до конца года.
Как сообщалось, 10 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в законопроекте № 2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении.