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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Зеленский предлагает продавать землю не больше 10 тысяч га в одни руки

Категория: Новости

Зеленский предлагает продавать землю не больше 10 тысяч га в одни руки

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным сократить максимальную норму концентрации земли у одного владельца до 10 тыс. га. Об этом он заявил во время посещения села Красная Слободка в Киевской области.

 

 

Давайте до 10 тыс. га рассматривать на комитете, а концентрацию в размере до 50 тыс. га, потом до 20 тыс. га уберем,
- сказал Зеленский во время встречи с фермерами. 

Президент также сказал, что работу аграрного комитета Верховной Рады необходимо "разблокировать" и рассмотреть законопроекты в поддержку мелкого фермерства до конца года.

 

Как сообщалось, 10 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в законопроекте № 2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении.

 

 


Источник: 112.ua



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