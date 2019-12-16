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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Непале могут изменить условия для восхождения на Эверест

Категория: Новости / История и общество

В Непале могут изменить условия для восхождения на Эверест

Правительство Непала инициирует изменения в процессе выдачи разрешений альпинистам на поднятие на гору Эверест после одиннадцати трагических случаев, произошедших в течение 2019 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на U. S. News.

 

Альпинисты должны представить доказательства того, что они поднимались по меньшей мере на один пик 6500 м в Непале ... Альпинисты должны предоставить справку о здоровье ... Гиды должны иметь трехлетний опыт организации высокогорных подъемов,
- говорится в предложениях правительства.

Эти позиции уже раскритиковали эксперты. В частности, по их мнению, справки о состоянии здоровья легко подделать или найти соответствующего врача.

Кроме этого, многие проводников (шерпы), которые самостоятельно проводят восхождение на вершину, но не имеют лицензии на это, смогут претендовать на эту работу официально.

Как сообщалось, во время весеннего альпинистского сезона при восхождении на Эверест погибли 11 человек.

 

 



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