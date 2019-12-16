В Непале могут изменить условия для восхождения на Эверест

Правительство Непала инициирует изменения в процессе выдачи разрешений альпинистам на поднятие на гору Эверест после одиннадцати трагических случаев, произошедших в течение 2019 года.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на U. S. News.
Альпинисты должны представить доказательства того, что они поднимались по меньшей мере на один пик 6500 м в Непале ... Альпинисты должны предоставить справку о здоровье ... Гиды должны иметь трехлетний опыт организации высокогорных подъемов,- говорится в предложениях правительства.
Эти позиции уже раскритиковали эксперты. В частности, по их мнению, справки о состоянии здоровья легко подделать или найти соответствующего врача.
Как сообщалось, во время весеннего альпинистского сезона при восхождении на Эверест погибли 11 человек.