В Украину может нахлынуть новая волна б/у автомобилей из Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила «Европейский зеленый курс» — новую стратегию развития Евросоюза, которая предусматривает сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ. В связи с этим Украину в ближайшие годы ждет новая волна старых автомобилей из Европы, сообщает издание enovosty.com.

Согласно плану, к 2030 году в Евросоюзе уровень выбросов парниковых газов по сравнению с 1990-м годом должен снизиться на 55%. К 2050 году европейские страны должны стать климатически нейтральными (это означает нулевые выбросы парниковых газов).

Ради защиты климата ЕС готов выделить в ближайшие десять лет 1 трлн. евро. Около 100 млрд. евро получат страны, которые экономически пострадают от перехода на «зеленые» технологии. Это будет для них компенсация.

Так как Украина не входит в Евросоюз, «Европейский зеленый курс» ее прямо не касается. Однако, он все же окажет большое влияние на нашу страну. Дело в том, что европейцы в ближайшие годы станут покупать гораздо больше гибридных автомобилей и электрокаров, чем раньше (из-за ужесточения экологических стандартов). В результате их старые машины будут попадать в постсоветские страны, и в первую очередь в Украину.

Остается надеяться, что власти Украины все-таки смогут решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией. Она заключается в том, что «евробляхеры» хотят доступную растаможку, а государство не хочет терять деньги. Компромисса планируют достичь к концу 2019 года.