Суд Швейцарии подтвердил взыскание с России 44 млн долл. за активы "Укрнафты" в Крыму

Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта", согласно которому присуждалось взыскать с России в пользу "Укрнафты" более 44 миллионов долларов компенсации за экспроприацию инвестиций предприятия в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Решением от 12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление РФ об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта,

- говорится в сообщении.

Кроме того, что Верховный Суд Швейцарии своим решением отказал Российской Федерации, он еще и обязал РФ выплатить ПАО "Укрнафта" 155 000 швейцарских франков судебных расходов.

ПАО "Укрнафта" рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения,

- добавили в ПАО.

Решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года, указали в "Укрнафте", является "окончательным и обжалованию не подлежит".

Это решение ставит точку в попытках РФ лишить ПАО "Укрнафта" возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции,

- отметили в компании.

Так, в компании напомнили, что 12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" в Автономной Республике Крым.

В мае 2019 года Российская Федерация обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда.

Решением международного арбитражного суда, которое РФ просила отменить, на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований, в апреле 2014 года осуществивших силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ПАО "Укрнафта" в АР Крым, после чего инвестиции ПАО "Укрнафта" были формально экспроприированы оккупационной властью, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

В компании напомнили, что ранее Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения требование Российской Федерации об отмене решения международного арбитражного суда о наличии у него юрисдикции рассматривать спор между ПАО "Укрнафта" и Россией.