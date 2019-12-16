В Одессе сожгли наркотики на 100 миллионов долларов

Почти 4 тонны наркотиков на сумму около 100 миллионов долларов сожгли сотрудники СБУ. Это наркотики, которые ранее были изъяты у преступников и хранились в качестве вещественных доказательств, передает "Топор".

Наркотики, психотропные вещества и прекурсоры после вынесений решений суда были предоставлены для уничтожения спецпредприятию, которое занимается утилизацией опасных отходов – сообщают в СБУ.

Передача и сжигание наркотиков проводилось под наблюдением специальной комиссии СБУ и других контролирующих органов, а также представителей общественности и СМИ.

Уничтожили марихуану, кокаин, героин, за которые на черном рынке можно было бы выручить 100 миллионов долларов.