Сегодня, 18 декабря, Кабинет Министров Украины поддержал проект закона "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

Только за 2019 год полиция получила 3 403 сообщений о заминировании 91 818 объектов. На практике правоохранители должны проверить каждое такое сообщение. Только за пять месяцев этого года следователями начато досудебное расследование около 600 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 “Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности” Уголовного кодекса,

– подчеркнул глава МВД Арсен Аваков.

Он пояснил, что отныне за ложное сообщение о заминировании, злоумышленнику грозит обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Кроме того, вторая часть статьи 259 УК предусматривает усиленную уголовную ответственность за преступление, предусмотренное этой статьей и увеличивает срок лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Статья 259 УК Украины также дополняется примечанием, которым определяется указанный в части второй термин “критически важные объекты инфраструктуры”, употребляемый в значении, определенном законом Украины “Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины” – предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и предоставлением услуг, имеющих большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Теперь за соответствующие изменения также должны проголосовать на заседании Парламента.