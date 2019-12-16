Он пояснил, что отныне за ложное сообщение о заминировании, злоумышленнику грозит обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества.
Кроме того, вторая часть статьи 259 УК предусматривает усиленную уголовную ответственность за преступление, предусмотренное этой статьей и увеличивает срок лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.
Статья 259 УК Украины также дополняется примечанием, которым определяется указанный в части второй термин “критически важные объекты инфраструктуры”, употребляемый в значении, определенном законом Украины “Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины” – предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и предоставлением услуг, имеющих большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
Теперь за соответствующие изменения также должны проголосовать на заседании Парламента.