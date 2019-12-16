Рада приняла закон об особенностях депутатской неприкосновенности

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который вносит в законодательство изменения, касающиеся неприкосновенности народных депутатов Украины. Речь идет об особенностях начала досудебного расследования в отношении нардепа, разрешении на его прослушку, задержание, обыск и других законодательных нюансах, передает “КиевVласть”.

За законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" проголосовало 291 народных депутата.

Поддержали проект закона фракции “Слуга народа”, половина “Оппозиционной платформы – За жизнь”, группа “Доверие”, часть мажоритарщиков и депутатов группы “За будущее”

Не дали голосов за законопроект фракции “Европейская солидарность” и ВО “Батькивщина”, которые воздержались при голосовании.

Фракция “Голос” голосовала против – ее члены считают, что по ряду процессуальных моментов закон не то, чтобы закрепляет снятие неприкосновенности с народных избранников, а напротив – “цементирует неприкосновенность”.

По задумке же авторов документа, законопроект должен привести некоторые законы в соответствие с Конституцией, что обеспечит практическую реализацию отмены депутатской неприкосновенности, поскольку в некоторых законодательных актах остались нормы, которые не дают возможности реально лишать нардепов неприкосновенности и противоречат принятым ранее изменениям.

Закон предусматривает порядок проведения следственных действий над депутатами после отмены депутатской неприкосновенности.

Вести расследования в отношении нардепов получают право только Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР).

Открывать уголовное дело против депутата будет генпрокурор. Для задержания, обыска, прослушки и других мер в отношении депутатов потребуется решение судьи и согласие генпрокурора, согласие ВР на это уже не потребуется.

В сессионном зале звучали мнения народных депутатов о том, что законопроект вместо отмены депутатской неприкосновенности только усиливает ее.

По его словам депутата Петра Юрчишина, в законопроекте есть нормы, по которым большинство ходатайств следователей должны рассматриваться при обязательном присутствии нардепа. В таком случае будет сложно получить, например, доступ к банковским документам нардепа, это нельзя будет сделать, пока нардеп не явится лично в суд.

Так же следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое может являться орудием преступления.

Отметим, что на данный момент такие ходатайства следственный судья может рассматривать при отсутствии фигуранта дела, если есть риск, например, уничтожения документов, имущества или доказательств через осведомленность нардепа-фигуранта с таким ходатайством.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу этот законопроект 3 декабря.

В первом чтении законопроект также предусматривал, что возможность начала уголовного производства, где вероятным фигурантом является нардеп, принадлежит исключительно генеральному прокурору или лицу, исполняющему его обязанности.

Осталась с первого чтения в тексте проекта закона и норма, предусматривающая, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.