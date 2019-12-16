«Зимняя страна мечты» в Летнем театре Горсада

Галерея «ARTODESSA» в Летнем театре Горсада приглашает на выставку рисунков и произведений декоративно-прикладного творчества воспитанников студии детского и юношеского творчества «Дивосвит» и учеников школ Приморского района «Зимняя страна мечты» с 19 по 24 декабря 2019 года.

Открытие выставки 19 декабря в 14.30.

Событие будет сопровождаться праздничным концертом учеников студии.

Мероприятие проводится в день Святого Николая.

Детский рисунок всегда занимает особое место в творчестве. Непосредственность, яркость, чистота взгляда всегда присущи мировосприятию ребенка. В детском рисунке воплощаются самые светлые побуждения человеческих чувств, понимание жизни а также мечты и фантазии.

Мы всегда остаемся детьми в своих надеждах и вере в благополучное будущее. Особенно, перед новогодними праздниками, когда мир преображается и сказочное мироощущение привносится в нашу повседневность.

Галерея открыта ежедневно с 13.00 до 20.00, кроме понедельника.

Вход свободный.