Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Вечером в среду в Палате представителей завершилось голосование по статьям импичмента в отношении президента Дональда Трампа, сообщает «Голос Америки».

По первой статье обвинения - «злоупотребление властью» - «за» проголосовали - 230 законодателей, «против» - 197.

По второй статье обвинения - «воспрепятствование работе Конгресса» - «за» проголосовали - 229 законодателей, «против» - 198.

Демократы Петерсон, Ван Дрю и Голден проголосовали против обеих статей импичмента. Демократ Тулси Габбард, претендующая на участие в президентских выборах в 2020 году, воздержалась от голосования по обеим статьям.

Сразу после подсчета голосов в Палате представителей, конгрессвумен Тулси Габбард опубликовала заявление, объяснив свою позицию в отношении импичмента.

Внимательно ознакомившись с 658-страничным отчетом об импичменте, я пришла к выводу, что я не могу с чистой совестью проголосовать ни «за», ни «против»… Я решила воздержаться от голосования. Я не могу с чистой совестью проголосовать против импичмента, потому что я думаю, что президент Трамп совершил правонарушение. Я также не могу с чистой совестью поддержать импичмент, потому что отстранение действующего президента не должно быть результатом однопартийного процесса, разжигаемого племенной враждой, которая так глубоко разделила нашу страну. Когда три месяца назад я проголосовала за начало расследования об импичменте, я сказала, что это не должно стать однопартийным проектом… К сожалению, именно это и произошло,

- говорится в заявлении Габбард.

В целом, голосование, как и предполагалось, еще раз подтвердило жесткое разделение позиций законодателей по партийному принципу.

Для утверждения вопрос об импичменте было необходимо набрать 216 голосов законодателей.

Пресс-служба Белого дома уже прокомментировала итоги голосования в Палате представителей, назвав объявление импичмента президента Дональда Трампа «кульминацией… одного из самых постыдных политических эпизодов в истории нашей страны». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Отметим, что ранее только два президента были подвергнуты импичменту: Билл Клинтон в 1998 году и Эндрю Джонсон в 1868 году, однако они сохранили свои посты. В 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку, не дожидаясь объявления импичмента.

После объявления импичмента Палатой представителей Конгресса США Дональд Трамп продолжит управление государством.

Судьбу президента решит Сенат: в нем будут рассмотрены утвержденные Палатой представителей обвинения (статьи импичмента) в адрес Дональда Трампа и доказательства его невиновности.

Процессом будет руководить глава Верховного суда США Джон Робертс.

За импичмент должны проголосовать две трети сенаторов (не менее 67).

Процедура рассмотрения должна быть определена лидерами Сената.

Вероятнее всего, Сенат начнет слушания в январе. Продолжительность процесса не регламентирована.

Если сторонники импичмента в Сенате не получат необходимого большинства голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост.

Если Сенат поддержит импичмент, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.