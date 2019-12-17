На переговорах в Минске прогресса достичь не удалось, – Пристайко

Во время переговоров, которые состоялись вчера, 18 декабря, в Минске, положительный результат не достигнут. Участникам Трёхсторонней контактной группы не удалось прийти к компромиссу в вопросе об обмене пленными, сообщает Информ-UA.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, ещё во время встречи лидеров стран – членов "нормандской четвёрки", которая прошла 9 декабря в Париже, была достигнута договорённость, что обмен удерживаемых лиц должен быть произведён до конца 2019 года, причём в формате "всех на всех".

Сначала речь шла о 24 декабря, потом дату обмена перенесли на 31 декабря, сказал глава МИД в эфире телеканала "Украина 24".

Именно эта дата обсуждалась на переговорах ТКГ в Минске. Предполагалось, что группа её согласует, а после этого у ОБСЕ было бы ещё несколько дней для того, чтобы провести подготовительную работу. Но результат так и не был достигнут. По словам Пристайко, сторона ОРДЛО решила отрезать часть уже согласованного списка пленными.

То, что договориться об обмене пленными не удалось, подтвердила и спикер представителя Украины в ТКГ по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер. При этом она отметила, что в этом году больше переговоров в Минске не планируется.

Вместе с тем, политики не исключают, что вопрос об обмене пленными может быть решён во время прямых переговоров между лидерами Украины и РФ. Есть и еще один вариант – по словам специального представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, договорённостей можно достичь путём проведения видеоконференций.

Также участники переговоров в Минске не смогли договориться о новом перемирии – решили, что нужно продолжать то, которое было объявлено в июле нынешнего года.

Пристайко также акцентировал своё внимание на том, что Украина постоянно предлагает изменить условия Минских договорённостей. По его словам, это не ратифицированный договор, подписи под ними лидеры стран не ставили, а значит, их можно менять, но российская сторона выступает категорически против изменений.