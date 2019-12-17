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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

The Economist назвал Узбекистан страной года

Категория: Новости

The Economist назвал Узбекистан страной года

Влиятельный британский еженедельный журнал The Economist назвал Узбекистан страной 2019 года. Об этом сообщается на сайте издания, передает Укринформ.

Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью,
- говорится в публикации.

Как отмечается, при режиме президента Ислама Каримова мужчин, женщин и детей заставляли работать на плантациях, диссиденты пытались привлечь внимание к этому явлению, поэтому с ними активно боролись.

Правительство Мирзийоева в значительной степени прекратило принудительный труд, разрешило работать иностранным журналистам, открыло больше пограничных переходов и закрыло одну из самых суровых тюрем "Жаслык".

Кроме того, иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику, подчеркивает издание.

По мнению редакции журнала, в 2019 году положение дел в этой стране стало "заметно менее деспотичным".

Узбекистану еще необходимо пройти долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко,
- отметили авторы материала.

Среди других кандидатов на звание страны года The Economist рассматривал Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан.

Новую Зеландию отметили за действия ее правительства после атак на мечети в городе Крайстчерч, Северную Македонию - за уступки Греции и изменение своего названия, а Судан - за свержение диктатуры Омара аль-Башира.

В прошлом году The Economist выбрал Армению, которая, по мнению журнала, показала, что "имеет шансы на демократию и обновления".

 

 

 



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