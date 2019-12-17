The Economist назвал Узбекистан страной года

Как отмечается, при режиме президента Ислама Каримова мужчин, женщин и детей заставляли работать на плантациях, диссиденты пытались привлечь внимание к этому явлению, поэтому с ними активно боролись.
Правительство Мирзийоева в значительной степени прекратило принудительный труд, разрешило работать иностранным журналистам, открыло больше пограничных переходов и закрыло одну из самых суровых тюрем "Жаслык".
По мнению редакции журнала, в 2019 году положение дел в этой стране стало "заметно менее деспотичным".
Среди других кандидатов на звание страны года The Economist рассматривал Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан.
Новую Зеландию отметили за действия ее правительства после атак на мечети в городе Крайстчерч, Северную Македонию - за уступки Греции и изменение своего названия, а Судан - за свержение диктатуры Омара аль-Башира.
В прошлом году The Economist выбрал Армению, которая, по мнению журнала, показала, что "имеет шансы на демократию и обновления".