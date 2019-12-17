The Economist назвал Узбекистан страной года

Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью,

- говорится в публикации.

Как отмечается, при режиме президента Ислама Каримова мужчин, женщин и детей заставляли работать на плантациях, диссиденты пытались привлечь внимание к этому явлению, поэтому с ними активно боролись.

Правительство Мирзийоева в значительной степени прекратило принудительный труд, разрешило работать иностранным журналистам, открыло больше пограничных переходов и закрыло одну из самых суровых тюрем "Жаслык".

Кроме того, иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику, подчеркивает издание.

По мнению редакции журнала, в 2019 году положение дел в этой стране стало "заметно менее деспотичным".

Узбекистану еще необходимо пройти долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко,

- отметили авторы материала.

Среди других кандидатов на звание страны года The Economist рассматривал Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан.

Новую Зеландию отметили за действия ее правительства после атак на мечети в городе Крайстчерч, Северную Македонию - за уступки Греции и изменение своего названия, а Судан - за свержение диктатуры Омара аль-Башира.

В прошлом году The Economist выбрал Армению, которая, по мнению журнала, показала, что "имеет шансы на демократию и обновления".