Instagram запретит размещение публикаций с рекламой вейпов, сигарет и оружия

Компания Facebook запретит пользователям ее социальной сети Instagram на коммерческой основе размещать публикации с упоминанием электронных сигарет, табака и оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на информационной странице сервиса, передает УНН.
При этом в компании отметили, что прямая реклама оружия, сигарет и вейпов была запрещена ранее, а в данном случае речь идет именно о пользовательских публикациях с пометкой “брендированный контент”.
В материале также отмечается, что изменения частично затронут также рекламы алкогольной продукции и пищевых добавок.
Так, авторы подчеркивают, что пользователи получат возможность накладывать возрастные ограничения на просмотр подобных публикаций.
Изменения вступят в силу со следующего года.