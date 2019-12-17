Instagram запретит размещение публикаций с рекламой вейпов, сигарет и оружия

Компания Facebook запретит пользователям ее социальной сети Instagram на коммерческой основе размещать публикации с упоминанием электронных сигарет, табака и оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на информационной странице сервиса, передает УНН.

При этом в компании отметили, что прямая реклама оружия, сигарет и вейпов была запрещена ранее, а в данном случае речь идет именно о пользовательских публикациях с пометкой “брендированный контент”.

Брендированный контент, который продвигает товары, связанные с вейпом, табаком и оружием, будет запрещен. Наша рекламная политика уже давно запрещает рекламу этих продуктов, и в ближайшие недели мы еще сильнее усилим ее,

— говорится в заявлении руководства компании.

В материале также отмечается, что изменения частично затронут также рекламы алкогольной продукции и пищевых добавок.

Особые ограничения коснутся брендированного контента, который продвигает такие товары, как алкоголь и пищевые добавки,

— говорится в документе.

Так, авторы подчеркивают, что пользователи получат возможность накладывать возрастные ограничения на просмотр подобных публикаций.

Изменения вступят в силу со следующего года.