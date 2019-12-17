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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Население в Украине продолжает сокращаться, - Госстат

Категория: Новости / История и общество

Население в Украине продолжает сокращаться, - Госстат

В течение января-октября этого года численность населения в Украине сократилась на 212,5 тыс. человек. Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины, передает 112.ua.

Так, численность населения в Украине, по оценке на 1 ноября 2019 года, составила 41 млн 940,7 тыс. человек. В течение января-октября численность населения уменьшилась на 212,5 тыс. человек.

Естественное сокращение населения в Украине за 10 месяцев этого года составило 224,5 тыс. человек, в то же время миграционный прирост населения за этот период достиг 12 тыс. человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденных.

Отмечается, что данные по естественному и миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АРК, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

 

 



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