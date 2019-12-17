Осторожно, фейк: родителей одесских школьников пугают наркотиками в конфетах

В родительских группах и чатах в соцсетях начали распространять аудиозапись с ложной информацией о том, что школьникам раздают синтетические наркотики под видом жвачек и конфет. Об этом сообщает на своей странице в Facebook полицейский Дмитрий Ревун, передает "Одессит".
Кроме того, директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич также опровергла слухи о наркотиках.
В аудиозаписи говорится, что «во всех школах» ребятам раздают синтетические наркотики, от которых разлагаются кости у детей. И якобы в одной из школ обнаружили целый пакет таких запрещенных веществ и их попробовали пятиклассники.
Также он призвал распространить опровержение и чаще говорить своим детям о вреде наркотиков.