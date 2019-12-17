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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Осторожно, фейк: родителей одесских школьников пугают наркотиками в конфетах

Категория: Новости

Осторожно, фейк: родителей одесских школьников пугают наркотиками в конфетах

В родительских группах и чатах в соцсетях начали распространять аудиозапись с ложной информацией о том, что школьникам раздают синтетические наркотики под видом жвачек и конфет. Об этом сообщает на своей странице в Facebook полицейский Дмитрий Ревун, передает "Одессит".
Кроме того, директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич также опровергла слухи о наркотиках.

Осторожно, фейк: родителей одесских школьников пугают наркотиками в конфетах

В аудиозаписи говорится, что «во всех школах» ребятам раздают синтетические наркотики, от которых разлагаются кости у детей. И якобы в одной из школ обнаружили целый пакет таких запрещенных веществ и их попробовали пятиклассники.

В общем, абсолютно ложная информация о мифическом китайском наркотике, от которого разлагаются кости у детей. Циничный вброс о том, что 25 детей в возрасте 11-13 лет уже находятся в центре на лечении. Трехминутная запись, которую со скоростью звука стали распространять родители — это вброс. С 8 утра до ночи мои знакомые и не только пересылают эту запись с одним вопросом, правда ли это,
— отметил Дмитрий Ревун.

Также он призвал распространить опровержение и чаще говорить своим детям о вреде наркотиков.

Осторожно, фейк: родителей одесских школьников пугают наркотиками в конфетах

 

 



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