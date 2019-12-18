Эксперты по кибербезопасности назвали худшие пароли 2019 года 

Компания SplashData выпустила уже девятый ежегодный список «худших» паролей, который используют пользователи в онлайн-сервисах и приложениях, составленный на основе более чем 5 миллионов паролей, попавших в свободный доступ, передает УНИАН.
Первое место по сравнению с прошлым годом не изменилось – оно принадлежит пароли «123456». Второе место у пароля «123456789». В тройки лидеров также вошел традиционный пароль «qwerty».
Список из 25 самых популярных худших паролей выглядит так:
1 - 123456
2 - 123456789
3 - qwerty
4 - password
5 - 1234567
6 - 12345678
7 - 12345
8 - iloveyou
9 - 111111
10 - 123123
11 - abc123
12 - qwerty123
13 - 1q2w3e4r
14 - admin
15 - qwertyuiop
16 - 654321
17 - 555555
18 - lovely
19 - 7777777
20 - welcome
21 – 888888
22 - princess
23 - dragon
24 - password1
25 - 123qwe
По оценкам экспертов, почти 10% пользователей использовали один из худших паролей из этого списка, и около 3% юзеров использовали пароль «123456».