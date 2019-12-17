Освобождение пленных: Киев инициирует скайп-конференцию участников ТКГ 20 декабря

Вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц. Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у Президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть,

- цитирует Олифер Кучму.

Представитель Украины не уверен, удастся ли договориться и в этот раз: "Удастся или не удастся - неизвестно".

Напомним, что 18 декабря в Минске состоялось последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы. Россия требовала закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса и разведения сил на всей линии соприкосновения.

Украинская делегация прибыла в Минск с четким пониманием относительно необходимости реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года.